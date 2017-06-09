Капелло может возглавить китайский клуб

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло может стать главным тренером китайского клуба «Цзянсу Сунин».

Ранее сообщалось, что эту команду должен возглавить португалец Паулу Соуза.

Соуза уже прилетел в Китай для подписания контракта, однако соглашение не было заключено. В дело вмешались налоговые проблемы, которые еще не решены.

Вместо Соузы китайский клуб может возглавить Фабио Капелло. Это является альтернативным вариантом, но «Цзянсу» уже начал переговоры с итальянцем.