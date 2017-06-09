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Конор Шири: Малкин — ключевой игрок «Питтсбурга»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Питтсбурга» Конор Шири прокомментировал игру Евгения Малкина в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Нэшвилла» (6:0).

- Он проводит отличный плей-офф.  Это один из немногих игроков в лиге, способных в одиночку влиять на исход матча. Сегодня он показал это голом и передачей. Он является нашим ключевым игроком. Когда такие ребята, как он и Сид проводят классный матч, то всем хочется за ними следовать — приводит слова форварда «Пингвинз» официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.

Матч

Питтсбург - Нэшвилл - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Голы:

Шульц (Хорнквист, Кросби), 1:31 (1:0 - бол.). Раст (Дэйли, Куниц), 6:43 (2:0). Малкин (Хэйнси, Кессел), 19:49 (3:0). Шири (Кросби, Гюнцель), 21:19 (4:0). Кессел (Кросби, Мяяття), 28:02 (5:0). Хэйнси (Малкин, Кессел), 36:40 (6:0).

Место и дата

09 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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