Конор Шири: Малкин — ключевой игрок «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбурга» Конор Шири прокомментировал игру Евгения Малкина в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Нэшвилла» (6:0).

- Он проводит отличный плей-офф. Это один из немногих игроков в лиге, способных в одиночку влиять на исход матча. Сегодня он показал это голом и передачей. Он является нашим ключевым игроком. Когда такие ребята, как он и Сид проводят классный матч, то всем хочется за ними следовать — приводит слова форварда «Пингвинз» официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.