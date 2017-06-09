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«Зенит» выполнил условия финансового фейр-плей в сезоне-2016/17

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Следственная палата УЕФА сообщила, что три российских клуба, которые будут принимать участие в Еврокубках, выполнили условия финансового фейр-плей.

По сообщению официального сайта УЕФА, этими клубами стали «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».

Напомним, суть финансового фейр-плей состоит в безубыточности клуба. В 2014 году «Зенит» был оштрафован за нарушение этого правила.

В сезоне-2016/17 «Зенит» заработал примерно сто миллионов евро на продаже Халка, Гарая и Витселя.

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