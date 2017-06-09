«Зенит» выполнил условия финансового фейр-плей в сезоне-2016/17
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Следственная палата
УЕФА сообщила, что три российских клуба, которые будут принимать участие в
Еврокубках, выполнили условия финансового фейр-плей.
По сообщению официального сайта УЕФА, этими клубами стали «Зенит»,
«Краснодар» и «Локомотив».
Напомним, суть финансового фейр-плей состоит в
безубыточности клуба. В 2014 году «Зенит» был оштрафован за нарушение этого
правила.
В сезоне-2016/17 «Зенит» заработал примерно сто миллионов
евро на продаже Халка, Гарая и Витселя.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически