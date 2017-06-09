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Роман Зобнин: В понедельник улетаю в Италию, там будет дополнительное обследование

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о планах своего восстановления после травмы.

- В понедельник улетаю в Италию, там будет дополнительное обследование, а после этого врачи скажут, нужна ли вообще операция и какие именно повреждены связки. В Москве провели обследование, и тогда было 50 на 50. Там тяжело было что-то сказать, поскольку колено опухло, - заявил полузащитник.

Напомним, на 31-й минуте товарищеского матча со сборной Венгрии Зобнин получил травму и не смог покинуть поле самостоятельно.

Позже стало известно, что футболист получил разрыв внутренней и боковой крестообразных связок колена.

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