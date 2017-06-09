Юрий Розанов: «Зениту» надо решать проблему отсутствия лидера
Источник: «Спорт FM»Комментарии
Комментатор Юрий Розанов высказался на тему комплектации «Зенита».
«Я неоднократно говорил, что проблема «Зенита» в отсутствии лидера. Дзюба - форвард, он зависимый футболист. Сейчас вокруг «Зенита» много слухов. Говорят, что хотят Брозовича купить. Как по мне, так он не сильнее Хави Гарсии. И сколько сватали игроков в «Зенит». И где все эти футболисты? Но «Зениту» надо решать проблему отсутствия лидера. И лучше, чтобы таковых было два-три», - сказал Розанов.
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