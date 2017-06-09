Игорь Лебедев: РФПЛ плохо думала, когда составляла календарь на новый сезон

Член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился мнением о календаре премьер-лиги следующего сезона.

- В декабре в России нельзя играть в футбол. Если это «Спартак» - ЦСКА, то это в любом случае матч в Москве. Мне просто жалко болельщиков, ну и футболистов, кончено, но они хоть как-то бегают и двигаются, а болельщики будут мерзнуть. Плохо думали, когда составляли календарь. Это погода, и мы опять возвращаемся к теме «весна-осень». В нашей стране нельзя играть, начиная уже с ноября. У «СКА-Хабаровска» в сентябре уже зима, - цитирует Лебедева «Р-Спорт».

Напомним, что в четверг, 8 июня, общее собрание РФПЛ утвердило календарь на сезон-2017/18.