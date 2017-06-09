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Антипкин заменил Панкова в составе сборной России на второй этап Мировой лиги

Источник:  FIVBКомментарии

Стал известен состав сборной России на ближайшие три матча Мировой лиги, которые пройдут во французском городе По.

Заявка сборной России:

Связующие: Сергей Антипкин («Динамо» М), Дмитрий Ковалев («Урал»).
Диагональный: Максим Жигалов («Белогорье»).
Блокирующие: Илья Власов, Вадим Лихошерстов (оба – «Факел»), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Дмитрий Щербинин («Динамо» М).
Доигровщики: Дмитрий Волков, Егор  Клюка (оба – «Факел»), Денис Бирюков («Динамо» М), Егор Феоктистов («Урал»).
Либеро: Роман Мартынюк («Белогорье»), Артём Зеленков («Динамо-ЛО»).

Напомним, что во время первого игрового уикенда в Казани сборная России обыграла сборную Аргентину (3:0) и уступила командам Франции (1:3) и Болгарии (2:3).

В городе По команда Сергея Шляпникова сыграет 9 июня со сборной Францией (9 июня), 10 числа сразится с командой США, 11 июня встретится с итальянцами.

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