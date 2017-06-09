Энди Маррэй: В пятом сете Вавринка сыграл гораздо лучше меня
Первая ракетка мира Энди Маррэй прокомментировал свой матч в 1/2 финала «Ролан Гаррос» со Стэном Вавринкой.
- Очевидно, он сыграл в пятом гораздо лучше. У меня упала скорость подачи, а у него проходили отличные удары. Мне не удалось держаться с ним по счету настолько, чтобы поставить его под давление.
Конечно, когда уступаешь в пятом 0:5 с тремя брейками, настрой не самый оптимистичный. Но ты просто стараешься продолжать бороться.
Под конец матча я играл недостаточно уверенно, чтобы он мог почувствовать давление. Он вел игру с середины корта, а я велся и позволял ему выполнять те удары, которые он хотел.
Могу сказать, что я горд тем, как провел турнир, учитывая все обстоятельства. Я был в одном тай-брейке от финала, хотя приехал сюда в очень плохой форме, - заявил Маррэй.
В финале швейцарец сразится с победителем встречи Рафаэль Надаль (Испания) - Доминик Тим (Австрия).
Матч
Надаль Р. (Испания) - Тим Д. (Австрия) - 6:3, 3:1 2-й сет
Место и дата
09 июня 19:10, , Онлайн-трансляция