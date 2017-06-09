Энди Маррэй: В пятом сете Вавринка сыграл гораздо лучше меня

Первая ракетка мира Энди Маррэй прокомментировал свой матч в 1/2 финала «Ролан Гаррос» со Стэном Вавринкой.

- Очевидно, он сыграл в пятом гораздо лучше. У меня упала скорость подачи, а у него проходили отличные удары. Мне не удалось держаться с ним по счету настолько, чтобы поставить его под давление.

Конечно, когда уступаешь в пятом 0:5 с тремя брейками, настрой не самый оптимистичный. Но ты просто стараешься продолжать бороться.

Под конец матча я играл недостаточно уверенно, чтобы он мог почувствовать давление. Он вел игру с середины корта, а я велся и позволял ему выполнять те удары, которые он хотел.

Могу сказать, что я горд тем, как провел турнир, учитывая все обстоятельства. Я был в одном тай-брейке от финала, хотя приехал сюда в очень плохой форме, - заявил Маррэй.

В финале швейцарец сразится с победителем встречи Рафаэль Надаль (Испания) - Доминик Тим (Австрия).