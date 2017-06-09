Агент: Тошич останется в ЦСКА
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Полузащитник Зоран Тошич продолжит карьеру в ЦСКА, сообщил представитель футболиста Бобан Шимич.
Контракт
30-летнего серба с ЦСКА заканчивается в
конце июня. Ранее гендиректор клуба
Роман Бабаев заявил, что желание продлить
соглашение есть у обеих сторон, однако
существуют финансовые вопросы, которые
могут повлиять на переговоры.
«Тошич
останется в ЦСКА. На данный момент это
все, что я могу сказать, не раскрывая
деталей общения с ЦСКА», - сообщил
Шимич.
Тошич
в минувшем сезоне провел за армейцев
29 матчей во всех турнирах и забил один
гол.
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