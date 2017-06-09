Сборные России и Чили сыграли вничью
Товарищеский матч между сборными России и Чили, который игрался сегодня в Москве, принес ничейный результат (1:1).
Подопечные Станислава Черчесова активно начали встречу, однако затем гости отодвинули игру от своих ворот.
На 39-й минуте Артуро Видаль головой забил мяч, однако арбитр Хесус Хиль Мансано усмотрел в действиях полузащитника «Баварии» нарушение правил.
После перерыва на поле появился форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес, который великолепной передачей вывел к воротам Игоря Акинфеева Маурисио Ислу. Его удар оказался точным.
Россияне восстановили равновесие благодаря Виктору Васину. Защитник ЦСКА уверенно выиграл верховую дуэль у Педро Эрнандеса и поразил угол ворот сборной Чили.
Напомним, команды России и Чили - участники Кубка конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля.
Матч
Голы
Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)
Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)
Предупреждения:
Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция