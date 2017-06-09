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Кудряшов получил травму в матче с Чили

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов получил повреждение голеностопа в контрольном матче с Чили.

На 77-й минуте встречи в одном из единоборств футболист «Ростова» получил от соперника в область голеностопа.

Кудряшов даже попытался вернуться в игру, но, почувствовав сильную боль в ноге, все-таки попросил замену.

Матч

Россия - Чили - 1:1 (0:0)

Голы

Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)

Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)

Предупреждения:

Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция


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