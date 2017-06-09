Зоран Тошич: Никаких новостей нет, переговоры с ЦСКА продолжаются

Сербский полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с армейским клубом.

- Никаких новостей нет, переговоры продолжаются. Надеюсь, что до начала сбора ситуация будет более понятной.

Я уже много раз говорил, что хочу остаться в ЦСКА. Но не все зависит от меня. Многое зависит от желания клуба, так что еще ждем, - передает слова Тошича ТАСС.

Ранее агент футболиста Бобан Шимич заявил, что полузащитник останется в ЦСКА.

Тошич в минувшем сезоне провел за армейцев 29 матчей во всех турнирах и забил один гол.