Вилле Лаюнен: В «Спартаке» буду выкладываться на льду на все 100%
Финский защитник Вилле Лаюнен, заключивший весной контракт со «Спартаком», дал первое интервью пресс-службе красно-белых после переезда из Хельсинки в Москву.
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Как давно вы узнали об интересе «Спартака»?
- Сразу по окончании минувшего сезона КХЛ, в котором я выступал за «Йокерит».
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То, что клуб базируется в Москве, стало
для вас дополнительным аргументом в
пользу «Спартака»?
- Конечно. Это было немаловажно для меня. Москва – отличный город.
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«Спартак» будет играть на «Арене Легенд»,
где в Москве проходил чемпионат мира
год назад? Как вам эта арена?
- Арена в «Парке легенд» действительно одна из самых современных ледовых дворцов, там отлично развита инфраструктура, сделано все для того, чтобы спортсменам было комфортно и тренироваться, и проводить матчи. Поэтому, разумеется, здорово, что «Спартак» будет базироваться именно там.
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Готовы к тому, что будучи легионером,
ваша игра будет находится под постоянным
вниманием со стороны болельщиков и
журналистов?
- Я прекрасно это понимаю. Буду, как и всегда, выкладываться на льду на все 100% и стараться провести как можно больше хороших матчей, чтобы радовать и тех, и других.