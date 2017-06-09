Вилле Лаюнен: В «Спартаке» буду выкладываться на льду на все 100%

Финский защитник Вилле Лаюнен, заключивший весной контракт со «Спартаком», дал первое интервью пресс-службе красно-белых после переезда из Хельсинки в Москву.

- Как давно вы узнали об интересе «Спартака»?

- Сразу по окончании минувшего сезона КХЛ, в котором я выступал за «Йокерит».



- То, что клуб базируется в Москве, стало для вас дополнительным аргументом в пользу «Спартака»?

- Конечно. Это было немаловажно для меня. Москва – отличный город.



- «Спартак» будет играть на «Арене Легенд», где в Москве проходил чемпионат мира год назад? Как вам эта арена?

- Арена в «Парке легенд» действительно одна из самых современных ледовых дворцов, там отлично развита инфраструктура, сделано все для того, чтобы спортсменам было комфортно и тренироваться, и проводить матчи. Поэтому, разумеется, здорово, что «Спартак» будет базироваться именно там.



- Готовы к тому, что будучи легионером, ваша игра будет находится под постоянным вниманием со стороны болельщиков и журналистов?

- Я прекрасно это понимаю. Буду, как и всегда, выкладываться на льду на все 100% и стараться провести как можно больше хороших матчей, чтобы радовать и тех, и других.





