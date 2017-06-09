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Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос», где сразится с Вавринкой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Испанец Рафаэль Надаль пробился в финал Открытого чемпионата Франции-2017.

В полуфинале Надаль в трех партиях обыграл австрийца Доминика Тима. Матч продолжался 2 часа и 7 минут.

Надаль выиграл шесть геймов на подаче соперника.

За титул Рафаэль сразится со швейцарцем Стэном Вавринкой, который ранее нанес поражение Энди Маррэю.

Напомним, Надаль ранее выигрывал «Ролан Гаррос» девять раз.

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Париж (Франция)
1/2 финала

Матч

Надаль Р. (Испания) - Тим Д. (Австрия) - 6:3, 6:4, 6:0

Место и дата

09 июня 19:10, , Онлайн-трансляция

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