Александр Жуков: Сборная России прибавляет с каждым матчем
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился мнением о товарищеском матче между российской и чилийской сборными (0:0).
«Наша команда выглядела достойно на фоне одной из сильнейших сборных мира. Отличный мяч забил Виктор Васин, а Денис Глушаков, когда бил через себя, мог забить и вовсе потрясающий гол. Молодец Игорь Акинфеев, он сегодня спасал. Наша команда прибавляет с каждым матчем, работа идет в правильном направлении», - считает Жуков.
Матч
Голы
Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)
Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)
Предупреждения:
Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция