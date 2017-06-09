Александр Тарханов: В концовке сборная России выглядела очень неплохо, могла даже вырвать победу

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Чили.

- Учитывая, что большую часть матча чилийцы владели преимуществом, результат хороший. Самое главное – не проиграли. В концовке выглядели очень неплохо, могли даже забить и вырвать победу. В целом, ребята выглядели немного зажато, хаотично двигались, особенно это было заметно при переходе из обороны в атаку. Хотя оборонялись, в принципе, хорошо, - передает слова Тарханова «Газета.Ru».

Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Чили, который прошел в Москве в пятницу, принес ничейный результат (1:1).