Александр Тарханов: В концовке сборная России выглядела очень неплохо, могла даже вырвать победу
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Чили.
- Учитывая, что большую часть матча чилийцы владели преимуществом, результат хороший. Самое главное – не проиграли. В концовке выглядели очень неплохо, могли даже забить и вырвать победу. В целом, ребята выглядели немного зажато, хаотично двигались, особенно это было заметно при переходе из обороны в атаку. Хотя оборонялись, в принципе, хорошо, - передает слова Тарханова «Газета.Ru».
Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Чили, который прошел в Москве в пятницу, принес ничейный результат (1:1).
Матч
Голы
Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)
Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)
Предупреждения:
Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция