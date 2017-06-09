Dread, NS и ХВОСТ примут участие в шоу-матче на EPICENTER: Moscow
В рамках турнира EPICENTER: Moscow пройдет шоу-матч между русскоязычными и англоязычными талантами.
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|Голландия0 : 0Люксембург
В рамках турнира EPICENTER: Moscow пройдет шоу-матч между русскоязычными и англоязычными талантами.