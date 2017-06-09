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Dread, NS и ХВОСТ примут участие в шоу-матче на EPICENTER: Moscow

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В рамках турнира EPICENTER: Moscow пройдет шоу-матч между русскоязычными и англоязычными талантами.

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