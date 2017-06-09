Виталий Мутко: Все увидели, что у нас есть команда
Президент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Чили (1:1).
- До Кубка конфедераций еще есть немного времени, - сказал Мутко по телефону. - Считаю, сегодня здорово сыграли, с большой самоотдачей. Позитив в том, что отыгрались. Все неплохо смотрелись против одной из сильнейших команд мира, в которой собраны футболисты мирового уровня. Уверен, результат придаст и нашим футболистами сил, и болельщикам добавит желания поддерживать команду. Надеюсь, сегодня сборная никого не разочаровала. Бились, старались, но еще есть, над чем работать. А так все увидели, что у нас есть команда, - передает слова Мутко «Р-Спорт».
Матч
Голы
Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)
Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)
Предупреждения:
Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция