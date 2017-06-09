Денис Глушаков: Не справились с Санчесом. У него креатив зашкаливает

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о лидере сборной Чили – Алексисе Санчесе.

- Почему не удалось остановить Алексиса Санчеса? Он так легко ушел от опеки.

- У него креатив просто зашкаливает, это очень хороший футболист. Такие ребята техничные, быстрые, резкие. Видимо, каждый из нас где-то не доглядел, не подстраховал. Вот и сложилось, что пропустили после его передачи.

Товарищеский матч между сборными России и Чили, который игрался сегодня в Москве, принес ничейный результат (1:1).