Денис Глушаков: Не справились с Санчесом. У него креатив зашкаливает
Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о лидере сборной Чили – Алексисе Санчесе.
- Почему не удалось остановить Алексиса Санчеса? Он так легко ушел от опеки.
- У него креатив просто зашкаливает, это очень хороший футболист. Такие ребята техничные, быстрые, резкие. Видимо, каждый из нас где-то не доглядел, не подстраховал. Вот и сложилось, что пропустили после его передачи.
Товарищеский матч между сборными России и Чили, который игрался сегодня в Москве, принес ничейный результат (1:1).
Матч
Голы
Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)
Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)
Предупреждения:
Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция