Денис Глушаков: Мне не впервой играть против топ-футболистов

Полузащитник сборной России Денис Глушаков качество футбола в контрольном матче против команды Чили (1:1).

- Соперник чем-то удивил?

- Мы знали, чего ожидать от этого соперника. Они тоже готовятся к турниру, находятся под большими нагрузками. Как настраивались? Да каждый по-своему.

- По позиции вы играли против Артуро Видаля. Насколько это было сложно?

- Видаль – футболист топ-уровня, но мне не впервой выступать против игроков подобного класса.