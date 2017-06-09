Денис Глушаков: Мне не впервой играть против топ-футболистов
Полузащитник
сборной России Денис Глушаков качество футбола в контрольном матче против
команды Чили (1:1).
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Соперник чем-то удивил?
- Мы знали, чего ожидать от этого соперника. Они тоже готовятся к турниру, находятся под большими нагрузками. Как настраивались? Да каждый по-своему.
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По позиции вы играли против Артуро Видаля. Насколько это было сложно?
- Видаль – футболист топ-уровня, но мне не впервой выступать против игроков подобного класса.
Матч
Голы
Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)
Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)
Предупреждения:
Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция