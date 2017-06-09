Никита Симонян: Сборная России постепенно должна обретать уверенность
Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Чили (1:1).
- Мы обыграли венгров 3:0 и сыграли вничью с такой блестящей командой, как Чили. Это результат, который удовлетворяет нас всех. Все-таки чилийцы - чемпионы Южной Америки, одна из лучших команд мира. Не будем говорить о содержании, конечно, по классу они нас выше. Мы постепенно должны обретать уверенность. Это главное. Результат этому способствует, - приводит слова Симоняна «Р-Спорт».
Матч
Голы
Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)
Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)
Предупреждения:
Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция