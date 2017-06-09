Федор Кудряшов: Травмы у меня нет, только ушиб
Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о своем повреждении в контрольном матче с командой Чили (1:1).
- Как вы себя чувствуете?
Нет ли травмы?
- Все нормально. Думаю, 2-3 дня уйдет на восстановление, у меня просто ушиб. Все будет хорошо. Болельщики могут не беспокоиться.
Напомним, что на 77-й минуте встречи в одном из единоборств футболист «Ростова» получил от соперника в область голеностопа. Кудряшов даже попытался вернуться в игру, но, почувствовав сильную боль в ноге, все-таки попросил замену.
Матч
Голы
Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)
Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)
Предупреждения:
Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция