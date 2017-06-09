Федор Кудряшов: Травмы у меня нет, только ушиб

Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о своем повреждении в контрольном матче с командой Чили (1:1).

- Как вы себя чувствуете? Нет ли травмы?

- Все нормально. Думаю, 2-3 дня уйдет на восстановление, у меня просто ушиб. Все будет хорошо. Болельщики могут не беспокоиться.

Напомним, что на 77-й минуте встречи в одном из единоборств футболист «Ростова» получил от соперника в область голеностопа. Кудряшов даже попытался вернуться в игру, но, почувствовав сильную боль в ноге, все-таки попросил замену.