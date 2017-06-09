Евгений Ловчев: Наши выглядели не хуже, чем одна из лучших сборных мира

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал итоги товарищеского матча Россия – Чили (1:1).

- Обязательно нужно отметить воздействие тренерского штаба на игроков. Все-таки, наша сборная сегодня играла против очень сильной команды, которая доминировала в первом тайме. Там один Видаль выиграл весь верх. Ну а после перерыва вышел мастер – Санчес, который буквально первым пасом разорвал нашу оборону. Видно, что у чилийцев футболисты и увереннее и сильнее индивидуально.

Но то, что мы во втором тайме имели преимущество, пусть и не по моментам, свидетельствует о работе тренерского штаба в перерыве. Поначалу чувствовалось, что мы побаивались сборную Чили, но во втором игровом отрезке ребята раскрепостились и поняли, что, оказывается, ничего особенного-то в сопернике и не было. В итоге, выглядели ничуть не хуже, чем одна из лучших команд мира.

После этого матча можно говорить о том, что планы по выходу в полуфинал Кубка Конфедераций не выглядят беспочвенными, - сказал Ловчев.