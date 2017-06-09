Евгений Ловчев: Наши выглядели не хуже, чем одна из лучших сборных мира
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал итоги товарищеского матча Россия – Чили (1:1).
- Обязательно нужно отметить воздействие тренерского штаба на игроков. Все-таки, наша сборная сегодня играла против очень сильной команды, которая доминировала в первом тайме. Там один Видаль выиграл весь верх. Ну а после перерыва вышел мастер – Санчес, который буквально первым пасом разорвал нашу оборону. Видно, что у чилийцев футболисты и увереннее и сильнее индивидуально.
Но то, что мы во втором тайме имели преимущество, пусть и не по моментам, свидетельствует о работе тренерского штаба в перерыве. Поначалу чувствовалось, что мы побаивались сборную Чили, но во втором игровом отрезке ребята раскрепостились и поняли, что, оказывается, ничего особенного-то в сопернике и не было. В итоге, выглядели ничуть не хуже, чем одна из лучших команд мира.
После этого матча можно говорить о том, что планы по выходу в полуфинал Кубка Конфедераций не выглядят беспочвенными, - сказал Ловчев.
Матч
Голы
Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)
Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)
Предупреждения:
Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция