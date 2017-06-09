Сборная Швеции на последней минуте вырвала победу у Франции
Сборная Швеции дома обыграла команду Франции (2:1) в шестом туре отборочного этапа чемпионата мира-2018.
Счет на 37-й минуте открыл нападающий гостей Оливье Жиру. В конце первого тайма Джимми Дурмаз восстановил равенство.
На последней минуте компенсированного времени грубейшую ошибку допустил вратарь французов Уго Льорис и Ола Тойвонен принес шведам победу.
Шведы и французы с 13 очками возглавляют группу А.
В следующем туре Франция 31 августа примет Голландию, а Швеция в тот же день сыграет на выезде с Болгарией.
Матч
Голы
Жиру 37 (0:1). Дурмаз 43 (1:1). Тойвонен 90 (2:1).
Состав
Швеция: Ольсен, Лустиг, Аугустинсон, Линделёф, Гранквист, Экдаль (Ларссон С., 77), Йоханссон, Дурмаз (Классон, 76), Берг (Гуидетти, 88), Тойвонен, Форсберг
Франция: Льорис, Менди, Сидибе, Косьельни, Варан, Сиссоко, Пайе (Лемар, 76), Погба, Матюиди, Гризманн (Мбаппе, 76), Жиру
Предупреждения:
нет - Погба, 65
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция