Голы Мертенса и Шадли принесли сборной Бельгии победу над Эстонией
Сборная Эстонии дома уступила команде Бельгии (0:2) в шестом туре отборочного этапа чемпионата мира-2018.
У гостей отличились Дрис Мертенс (31-я минута) и Насер Шадли (86-я).
В конце первого тайма хозяева поля остались вдесятером: красную карточку получил Артем Дмитриев.
Бельгийцы с 16 очками продолжают лидировать в группе Н, эстонцы с 4 баллами идут пятыми.
В следующем туре Бельгия 31 августа примет Гибралтар, а Эстония в тот же день сыграет на выезде с Грецией.
Матч
Голы
Мертенс 31 (0:1). Шадли 86 (0:2).
Состав
Эстония: Аксалу, Кайт (Аниер, 85), Баранов, Пикк, Клаван, Метс, Дмитриев, Васильев, Тенисте, Лутс (Калласте, 75), Зенев (Оямаа, 79)
Бельгия: Куртуа, Компани, Вертонген, Алдервейрелд, Витсель, Феллайни, Карраско, Шадли, де Брюйне, Мертенс (Батшуайи, 81), Лукаку
Предупреждения:
Метс, 83 - нет
Удаления:
Дмитриев, 44 - нет
Судья:
Джон Битон (Шотландия)
Место и дата
09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция