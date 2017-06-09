Дубль Роналду помог Португалии в гостях разгромить Латвию

Футболисты сборной Португалии в гостях переиграли в команду Латвии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 3:0.

Счет в матче на 41-й минуте открыл нападающий португальской команды Криштиану Роналду. Он же на 63-й минуте оформил дубль. Спустя четыре минуты нападающий гостей Андре Силва забил третий мяч в ворота латвийской сборной.

После этой игры сборная Португалии набрала 15 очков и занимает второе место в группе В. Латвия, имея в активе три очка, занимает последнее место.

В следующем туре 31 августа сборная Португалии на своем поле примет Фарерские острова. В тот же день Латвия в гостях встретится с командой Венгрии.