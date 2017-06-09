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Дубль Роналду помог Португалии в гостях разгромить Латвию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Португалии в гостях переиграли в команду Латвии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 3:0.

Счет в матче на 41-й минуте открыл нападающий португальской команды Криштиану Роналду. Он же на 63-й минуте оформил дубль. Спустя четыре минуты нападающий гостей Андре Силва забил третий мяч в ворота латвийской сборной.

После этой игры сборная Португалии набрала 15 очков и занимает второе место в группе В. Латвия, имея в активе три очка, занимает последнее место.

В следующем туре 31 августа сборная Португалии на своем поле примет Фарерские острова. В тот же день Латвия в гостях встретится с командой Венгрии.

Матч

Латвия - Португалия - 0:3 (0:1)

Голы

Роналду 41 (0:1). Роналду 63 (0:2). Силва А. 67 (0:3).

Состав

Латвия: Ванин, Горкш, Ягодинский, Максименко, Клюшкинс, Казачок, Колесов, Икаукенис (Ракель, 68), Лайзанс, Шабала, Соловьёв

Португалия: Патрисиу, Герреру, Алвеш, Соареш (Семеду, 71), Фонте, Карвалью В., Мартинш (Куарежма, 57), Моутинью, Гомеш, Роналду, Силва А. (Нани, 80)

Предупреждения:

Клюшкинс, 38; Лайзанс, 75 - Мартинш, 55; Куарежма, 90

Судья:

Иштван Ковач (Румыния)

Место и дата

09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция

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