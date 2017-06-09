Гол Промеса помог сборной Голландии разгромить Люксембург

Сборная Голландии переиграла команду Люксембурга в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 5:0.

Счет на 21-й минуте встречи открыл полузащитник голландцев Арьен Роббен. На 34-й минуте Уэсли Снейдер удвоил преимущество хозяев поля. На 62-й минуте встречи ще один полузащитник сборной Голландии Жоржиньо Вейналдум сделал счет крупным.

Отметим, что полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес вышел на поле на 66-й минуте встречи, заменив нападающего Мемфиса Депая. Спустя четыре минуты Промес отметился забитым голом. На 84-й минуте нападающий хозяев Винсент Янссен ударом с 11-метровой отметки установил окончательный счет в матче.

После этой встречи сборная Голландии набрала 10 очков в группе А и поднялась на третью строчку в турнирной таблице. Люксембург, имея в активе одно очко, занимает последнее место в группе.

В следующем туре 31 августа сборная Голландии на выезде сыграет с Францией. В тот же день Люксембург на своем поле примет команду Белоруссии.