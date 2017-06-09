Гол Промеса помог сборной Голландии разгромить Люксембург
Сборная Голландии переиграла команду Люксембурга в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 5:0.
Счет на 21-й минуте встречи открыл полузащитник голландцев Арьен Роббен. На 34-й минуте Уэсли Снейдер удвоил преимущество хозяев поля. На 62-й минуте встречи ще один полузащитник сборной Голландии Жоржиньо Вейналдум сделал счет крупным.
Отметим, что полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес вышел на поле на 66-й минуте встречи, заменив нападающего Мемфиса Депая. Спустя четыре минуты Промес отметился забитым голом. На 84-й минуте нападающий хозяев Винсент Янссен ударом с 11-метровой отметки установил окончательный счет в матче.
После этой встречи сборная Голландии набрала 10 очков в группе А и поднялась на третью строчку в турнирной таблице. Люксембург, имея в активе одно очко, занимает последнее место в группе.
В следующем туре 31 августа сборная Голландии на выезде сыграет с Францией. В тот же день Люксембург на своем поле примет команду Белоруссии.
Матч
Голландия - Люксембург - 5:0 (2:0)
Голы
Роббен 21 (1:0). Снейдер 34 (2:0). Вейналдум 62 (3:0). Промес 70 (4:0). Янссен 84 (5:0 - пен.).
Состав
Голландия: Силлессен, Блинд, Худт, де Врей, Велтман, Снейдер (Аке, 82), Роббен (Ленс, 73), Депай (Промес, 66), Вейналдум, Стротман, Янссен
Люксембург: Шон, Махмутович, Шано (Дельгадо, 25), Мальже, Мартинс Перейра, Янс, Тилль С., Родригес (Бонерт, 85), Тилль В. (Герсон, 54), Тюрпель, Бенси
Предупреждения:
де Врей, 78 - Янс, 16; Тилль В., 51; Мальже, 55; Мартинс Перейра, 90
Судья:
Бартош Франковски (Польша)
Место и дата
09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция