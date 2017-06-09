Сборная Белоруссии переиграла Болгарию

Футболисты сборной Белоруссии на своем поле одолели команду Болгарии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 2:1.

Счет в матче на 33-й минуте ударом с 11-метровой отметки открыл защитник хозяев Михаил Сиваков. На 80-й минуте полузащитник белорусской команды Павел Савицкий удвоил преимущество своей команды. Уже в компенсированное арбитром время отличился полузащитник сборной Болгарии Георги Костадинов.

После этой игры сборная Белоруссии набрала пять очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице группы А. Болгария, имея в своем активе 9 очков, расположилась на четвертом месте.

В следующем туре 31 августа сборная Белоруссии в гостях встретится с Люксембургом. В тот же день Болгария на своем поле примет команду Швеции.