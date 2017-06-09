Сборная Белоруссии переиграла Болгарию
Футболисты сборной Белоруссии на своем поле одолели команду Болгарии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 2:1.
Счет в матче на 33-й минуте ударом с 11-метровой отметки открыл защитник хозяев Михаил Сиваков. На 80-й минуте полузащитник белорусской команды Павел Савицкий удвоил преимущество своей команды. Уже в компенсированное арбитром время отличился полузащитник сборной Болгарии Георги Костадинов.
После этой игры сборная Белоруссии набрала пять очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице группы А. Болгария, имея в своем активе 9 очков, расположилась на четвертом месте.
В следующем туре 31 августа сборная Белоруссии в гостях встретится с Люксембургом. В тот же день Болгария на своем поле примет команду Швеции.
Матч
Белоруссия - Болгария - 2:1 (1:0)
Голы
Сиваков 33 (1:0 - пен.). Савицкий 80 (2:0). Костадинов 90 (2:1).
Состав
Белоруссия: Черник, Филипенко, Сиваков, Матвейчик, Политевич, Алисейко, Савицкий, Драгун, Маевский, Баланович, Лаптев
Болгария: Михайлов, Манолев, Занев, Божиков, Чорбаджинский, Тонев, Попов С., Костадинов, Дьяков, Попов И., Делев
Предупреждения:
нет - Чорбаджинский, 32
Судья:
Матей Юг (Словения)
Место и дата
09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция