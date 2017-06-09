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Сборная Венгрии в гостях уступила Андорре

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Андорры на своем поле переиграли команду Венгрии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 1:0.

Единственный мяч на 26-й минуте забил защитник хозяев Марк Ребес.

Эта победа стала пятой в истории сборной Андорры.  

После этой игры сборная Андорры набрала четыре очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице группы В. Венгрия, имея в своем активе семь очков, занимает третье место.

В следующем туре 31 августа сборная Андорры в гостях встретится со Швейцарией. В тот же день Венгрия на своем поле примет команду Латвии.

Матч

Андорра - Венгрия - 1:0 (1:0)

Голы

Ребес 26 (1:0).

Состав

Андорра: Гомес Х., Лима, Сан-Никола, Ребес, Велс, Рубио Ч., Алаес, Мартинес А., Клементе, Лловера, Пуйоль

Венгрия: Гулаши, Ланг, Тот, Беше, Винисиус, Джуджак, Кляйнхайслер, Штибер, Надь А., Дьюрчо, Эппель

Судья:

Хараламбос Калогеропулос (Греция)

Место и дата

09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция

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