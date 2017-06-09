Сборная Венгрии в гостях уступила Андорре

Футболисты сборной Андорры на своем поле переиграли команду Венгрии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 1:0.

Единственный мяч на 26-й минуте забил защитник хозяев Марк Ребес.

Эта победа стала пятой в истории сборной Андорры.

После этой игры сборная Андорры набрала четыре очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице группы В. Венгрия, имея в своем активе семь очков, занимает третье место.

В следующем туре 31 августа сборная Андорры в гостях встретится со Швейцарией. В тот же день Венгрия на своем поле примет команду Латвии.