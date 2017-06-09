Сборная Венгрии в гостях уступила Андорре
Футболисты сборной Андорры на своем поле переиграли команду Венгрии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 1:0.
Единственный мяч на 26-й минуте забил защитник хозяев Марк Ребес.
Эта победа стала пятой в истории сборной Андорры.
После этой игры сборная Андорры набрала четыре очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице группы В. Венгрия, имея в своем активе семь очков, занимает третье место.
В следующем туре 31 августа сборная Андорры в гостях встретится со Швейцарией. В тот же день Венгрия на своем поле примет команду Латвии.
Матч
Голы
Ребес 26 (1:0).
Состав
Андорра: Гомес Х., Лима, Сан-Никола, Ребес, Велс, Рубио Ч., Алаес, Мартинес А., Клементе, Лловера, Пуйоль
Венгрия: Гулаши, Ланг, Тот, Беше, Винисиус, Джуджак, Кляйнхайслер, Штибер, Надь А., Дьюрчо, Эппель
Судья:
Хараламбос Калогеропулос (Греция)
Место и дата
09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция