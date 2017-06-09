Мужская сборная России уступила Франции в Мировой лиге

Мужская сборная России на выезде уступила команде Франции в матче Мировой лиги.

Счет встречи - 3-1 (25:12,22:25,25:21,25:18).

Это уже второе поражение подопечных Сергея Шляпникова от французов в нынешнем розыгрыше турнира. Самыми результативными у россиян стали Дмитрий Волков и Ильяс Куркаев, набравшие по 12 очков.

В активе России только одна победа в четырех матчах, Франци пока не потерпела ни одного поражения.