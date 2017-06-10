Сборная Кипра в гостях одолела Гибралтар
Футболисты сборной Кипра в гостях переиграли команду Гибралтара в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 2:1.
У гостей забитыми мячами отличились Рой Чиполина и Пиерос Сотириу. У хозяев точный удар на счету Энтони Эрнандеса.
После этой игры сборная Кипра набрала семь очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице группы Н. Гибралтар, не имея в своем активе набранных очков, занимает последнее место.
В следующем туре 31 августа сборная Кипра на своем поле примет команду Боснии и Герцеговины. В тот же день Гибралтар в гостях сыгрет с Бельгией.
ЧМ-2018. Европейская
квалификация
Группа H
6-й тур
Матч
Голы
Чиполина Р. 10 (0:1 - автогол). Эрнандес 30 (1:1). Сотириу 87 (1:2).
Состав
Гибралтар: Ибраим, Чиполина Р., Чиполина Д., Кашаро Р., Гарсия, Маскареньяс, Бардон, Уокер, Барнетт, Эрнандес, Кашаро Л.
Кипр: Панаги К., Иоанну, Кирьяку, Меркис, Харалампидис, Маргаса, Артиматас, Лаифис, Сотириу, Деметриу, Кристофи
Судья:
Никола Попов (Болгария)
Место и дата
09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция