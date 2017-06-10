Сборная Кипра в гостях одолела Гибралтар

Футболисты сборной Кипра в гостях переиграли команду Гибралтара в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 2:1.

У гостей забитыми мячами отличились Рой Чиполина и Пиерос Сотириу. У хозяев точный удар на счету Энтони Эрнандеса.

После этой игры сборная Кипра набрала семь очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице группы Н. Гибралтар, не имея в своем активе набранных очков, занимает последнее место.

В следующем туре 31 августа сборная Кипра на своем поле примет команду Боснии и Герцеговины. В тот же день Гибралтар в гостях сыгрет с Бельгией.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа H

6-й тур