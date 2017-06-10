Голы Джаки и Шакири принесли победу Швейцарии в матче с Фарерами
В матче шестого тура отборочного этапа чемпионата мира-2018
сборная Швейцарии на выезде обыграла команду Фарерских островов со счетом 2:0.
В составе победителей мячи забили полузащитник лондонского «Арсенала»
Гранит Джака и форвард «Сток Сити» Джердан Шакири.
Группу В с 18-ю очками возглавляет Швейцария, на втором
месте расположилась Португалия (15 баллов), на третьем – Венгрия (7), на четвертом – Фарерские
острова (5), на пятом – Андорра (4), замыкает группу сборная Латвии, в активе
которых 3 очка.
В седьмом туре группы 31 августа сыграют: Швейцария – Андорра, Португалия – Фареры, Венгрия – Латвия.
Матч
Фарерские острова - Швейцария - 0:2 (0:1)
Голы
Джака 36 (0:1). Шакири 59 (0:2).
Состав
Фарерские острова: Нильсен, Давидсен В., Грегерсен, Юстинуссен, Давидсен Й., Серенсен, Ханссон, Ватинхаммар, Наес, Беньяминсен, Ольсен К.
Швейцария: Зоммер, Аканжи, Лихтштайнер, Джуру, Мубандже, Бехрами, Джемаили, Джака, Шакири, Сеферович, Мехмеди
Предупреждения:
Беньяминсен, 41 - нет
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция