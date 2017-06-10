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Голы Джаки и Шакири принесли победу Швейцарии в матче с Фарерами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче шестого тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 сборная Швейцарии на выезде обыграла команду Фарерских островов со счетом 2:0.

В составе победителей мячи забили полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака и форвард «Сток Сити» Джердан Шакири.

Группу В с 18-ю очками возглавляет Швейцария, на втором месте расположилась Португалия (15 баллов), на третьем  – Венгрия (7), на четвертом – Фарерские острова (5), на пятом – Андорра (4), замыкает группу сборная Латвии, в активе которых 3 очка.

В седьмом туре группы 31 августа сыграют: Швейцария – Андорра, Португалия – Фареры, Венгрия – Латвия. 

Матч

Фарерские острова - Швейцария - 0:2 (0:1)

Голы

Джака 36 (0:1). Шакири 59 (0:2).

Состав

Фарерские острова: Нильсен, Давидсен В., Грегерсен, Юстинуссен, Давидсен Й., Серенсен, Ханссон, Ватинхаммар, Наес, Беньяминсен, Ольсен К.

Швейцария: Зоммер, Аканжи, Лихтштайнер, Джуру, Мубандже, Бехрами, Джемаили, Джака, Шакири, Сеферович, Мехмеди

Предупреждения:

Беньяминсен, 41 - нет

Судья:

Паоло Сильвио Маццолени (Италия)

Место и дата

09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция

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