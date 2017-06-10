Владимир Гомельский: Вызывает раздражение полная беспомощность тренера «Кливленда»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон ЛюФото: Gettyimages.ru
Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о финальной серии НБА между «Кливлендом» и «Голден Стэйт».
– Я не болею ни за одну, ни за другую команду. Исход финальной серии был предсказуем. Однако, такого доминирования «Голден Стэйт» я не ожидал. И, конечно, вызывает раздражение полная беспомощность тренера «Кливленда» Тайрона Лю, – написал Гомельский.
«Голден Стэйт» ведет в серии со счетом 3-0. Сегодня состоится четвертый матч.
Матч
Место и дата
10 июня 04:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
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