Владимир Гомельский: Вызывает раздражение полная беспомощность тренера «Кливленда»

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о финальной серии НБА между «Кливлендом» и «Голден Стэйт».

– Я не болею ни за одну, ни за другую команду. Исход финальной серии был предсказуем. Однако, такого доминирования «Голден Стэйт» я не ожидал. И, конечно, вызывает раздражение полная беспомощность тренера «Кливленда» Тайрона Лю, – написал Гомельский.

«Голден Стэйт» ведет в серии со счетом 3-0. Сегодня состоится четвертый матч.