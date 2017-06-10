Греция и Босния завершили матч без забитых мячей

В матче шестого тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с командой Греции (0:0).

Команды завершили встречу без забитых мячей.

В группе Н с 16-ю очками лидирует сборная Бельгии, на втором месте расположилась Грециия, в ее активе 12 баллов, третья – Босния (11 очков), четвертая – команда Кипра (7), пятая – Эстония (4), на последнем месте Гибралтар, потерпевшие шесть поражений в шести матчах.

В следующем туре 31 августа в рамках этой группы состоятся матчи: Бельгия – Гибралтар, Греция – Эстония и Кипр – Босния.