Греция и Босния завершили матч без забитых мячей
В матче шестого тура отборочного этапа чемпионата мира-2018
сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с командой Греции (0:0).
Команды завершили встречу без забитых мячей.
В группе Н с 16-ю очками лидирует сборная Бельгии, на втором
месте расположилась Грециия, в ее активе 12 баллов, третья – Босния (11 очков),
четвертая – команда Кипра (7), пятая – Эстония (4), на последнем месте
Гибралтар, потерпевшие шесть поражений в шести матчах.
В следующем туре 31 августа в рамках этой группы состоятся матчи: Бельгия – Гибралтар, Греция – Эстония и Кипр – Босния.
Матч
Босния и Герцеговина - Греция - 0:0
Состав
Босния и Герцеговина: Бегович, Зуканович, Бичакчич, Враньеш, Шуньич, Вишча, Пьянич, Лулич, Яяло, Ибишевич, Джеко
Греция: Карнезис, Торосидис, Папастатопулос, Стафилидис, Манолас, Манталос, Зека, Фортунис, Циолис, Бакасетас, Митроглу
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция