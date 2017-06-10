Владимир Гомельский: У «Химок» есть отличная пятерка стартеров

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о финальной серии Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками».

– У «Химок» есть отличная пятерка стартеров и два полноценных игрока на замены. Если Душко Иванович сумеет настроить своих на настоящий бой, то третья игра в Химках может сложиться совсем по-иному, – написал Гомельский.

В первом матче серии до трех побед армейцы победили со счетом 94:88. Вторая игра состоится сегодня в Москве. Третья игра в Химках пройдет 13 июня.