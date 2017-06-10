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Райкконен показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады, Квят – 9-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады.

Финн в своем лучшем круге показал время 1.12,935. Второй результат у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, замкнул тройку лидеров еще один пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят расположился на девятой строчке (+1,526) итогового протокола второй сессии свободных заездов.

Напомним, завтра, 10 июня в 17:00 по московскому времени состоится третья практика, а в 20:00 (мск) начнется квалификация Гран-при Канады.

Формула-1
Гран-при Канады
Вторая практика

1. Кими Райкконен («Феррари») – 1.12,935 (41 круг)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,215 (41)
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,265 (41)
4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,375 (42)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,453 (25)
6. Фелипе Масса («Уильямс») +1,128 (38)
7. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,310 (19)
8. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,364 (46)
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1,526 (38)
10. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,566 (41)
11. Ромен Грожан («Хаас») +1,631 (33)
12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,669 (38)
13. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,686 (43)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,741 (35)
15. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +2,137 (8)
16. Джолион Палмер («Рено») +2,192 (40)
17. Ланс Стролл («Уильямс») +2,305 (40)
18. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,676 (31)
19. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,689 (20)
20. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,373 (31)

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