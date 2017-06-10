Райкконен показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады, Квят – 9-й

Пилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады.

Финн в своем лучшем круге показал время 1.12,935. Второй результат у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, замкнул тройку лидеров еще один пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят расположился на девятой строчке (+1,526) итогового протокола второй сессии свободных заездов.

Напомним, завтра, 10 июня в 17:00 по московскому времени состоится третья практика, а в 20:00 (мск) начнется квалификация Гран-при Канады.

Формула-1

Гран-при Канады

Вторая практика

1. Кими Райкконен («Феррари») – 1.12,935 (41 круг)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,215 (41)

3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,265 (41)

4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,375 (42)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,453 (25)

6. Фелипе Масса («Уильямс») +1,128 (38)

7. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,310 (19)

8. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,364 (46)

9. Даниил Квят («Торо Россо») +1,526 (38)

10. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,566 (41)

11. Ромен Грожан («Хаас») +1,631 (33)

12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,669 (38)

13. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,686 (43)

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,741 (35)

15. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +2,137 (8)

16. Джолион Палмер («Рено») +2,192 (40)

17. Ланс Стролл («Уильямс») +2,305 (40)

18. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,676 (31)

19. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,689 (20)

20. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,373 (31)