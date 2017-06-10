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Владимир Гомельский: Теодосич – гений, он подстроится под любые схемы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о возможном отъезде защитника ЦСКА Милоша Теодосича в НБА.

В пятницу стало известно, что «Майами», «Бруклин» и «Сакраменто» проявляют интерес к 30-летнему сербу.

– Милош – гений. Он подстроится под любые схемы. Дали бы игровое время, – написал Гомельский.

Теодосич защищает цвета красно-синих с 2011 года.

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