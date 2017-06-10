Владимир Гомельский: Теодосич – гений, он подстроится под любые схемы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о возможном отъезде защитника ЦСКА Милоша Теодосича в НБА.
В пятницу стало известно, что «Майами», «Бруклин» и «Сакраменто» проявляют интерес к 30-летнему сербу.
– Милош – гений. Он подстроится под любые схемы. Дали бы игровое время, – написал Гомельский.
Теодосич защищает цвета красно-синих с 2011 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически