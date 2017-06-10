Артуро Видаль: Наша цель – выиграть Кубок конфедерации-2017

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал ничей результат матча с командой России (1:1).

«В целом мы довольны тем, как играли сегодня, и довольны ничьей. Сборная Россия - хорошая и очень жесткая команда. Они плотно оборонялись, и из-за этого нам было непросто. Полезный опыт, который, надеюсь, поможет нам на Кубке конфедераций. Наша цель - выиграть этот турнир», - приводит слова Видаля «Р-Спорт».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи примут четыре города - Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи. Матч открытия и финал пройдут на стадионе «Санкт-Петербург».