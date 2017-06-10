Артуро Видаль: Наша цель – выиграть Кубок конфедерации-2017
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал
ничей результат матча с командой России (1:1).
«В целом мы довольны тем, как играли сегодня, и
довольны ничьей. Сборная Россия - хорошая и очень жесткая команда. Они плотно
оборонялись, и из-за этого нам было непросто. Полезный опыт, который, надеюсь,
поможет нам на Кубке конфедераций. Наша цель - выиграть этот турнир», - приводит
слова Видаля «Р-Спорт».
Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи примут четыре города - Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи. Матч открытия и финал пройдут на стадионе «Санкт-Петербург».
Матч
Голы
Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)
Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)
Предупреждения:
Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция