Игорь Криушенко: Одержали победу над болгарами при достаточно неплохой игре

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко поделился впечатлениями от победы над командой Болгарии (2:1) в шестом туре отборочного этапа чемпионата мира-2018.

«Хочу поздравить наших болельщиков с этой победой. Хочу также поблагодарить ребят за желание, за самоотдачу, за мастерство, которое продемонстрировали. Они были единой командой сегодня и шли к этой победе вместе.

В первом тайме мы хорошо двигались, пытались высоко прессинговать и оказывать давление на соперника – он был более цельным. В начале второго сели глубоко, позволили сопернику придавливать нас и навесами, и забросами, и ударами. Тут момент психологии – давно не побеждали. Немножко продышались, наладили контригру.

В целом, я командой доволен. Конечно, в каждой игре можно найти минусы, но это внутренний момент. Завтра игру разберем и на все это ребятам укажем. Рад, что забил Савицкий великолепный гол. Рад, что они с Лаптевым практически два тайма пытались таранить оборону соперника. Один больше физическими качествами, второй больше техникой и нестандартными решениями. Главный итог – это победа при достаточно неплохой игре», - приводит слова Криушенко официальный сайт Федерации футбола Белоруссии.