Игорь Криушенко: Одержали победу над болгарами при достаточно неплохой игре
Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко поделился
впечатлениями от победы над командой Болгарии (2:1) в шестом туре отборочного этапа
чемпионата мира-2018.
«Хочу поздравить наших болельщиков с этой победой. Хочу
также поблагодарить ребят за желание, за самоотдачу, за мастерство, которое
продемонстрировали. Они были единой командой сегодня и шли к этой победе
вместе.
В первом тайме мы хорошо двигались, пытались высоко
прессинговать и оказывать давление на соперника – он был более цельным. В
начале второго сели глубоко, позволили сопернику придавливать нас и навесами, и
забросами, и ударами. Тут момент психологии – давно не побеждали. Немножко
продышались, наладили контригру.
В целом, я командой доволен. Конечно, в каждой игре можно найти минусы, но это внутренний момент. Завтра игру разберем и на все это ребятам укажем. Рад, что забил Савицкий великолепный гол. Рад, что они с Лаптевым практически два тайма пытались таранить оборону соперника. Один больше физическими качествами, второй больше техникой и нестандартными решениями. Главный итог – это победа при достаточно неплохой игре», - приводит слова Криушенко официальный сайт Федерации футбола Белоруссии.
Матч
Белоруссия - Болгария - 2:1 (1:0)
Голы
Сиваков 33 (1:0 - пен.). Савицкий 80 (2:0). Костадинов 90 (2:1).
Состав
Белоруссия: Черник, Филипенко, Сиваков, Матвейчик, Политевич, Алисейко, Савицкий, Драгун, Маевский, Баланович, Лаптев
Болгария: Михайлов, Манолев, Занев, Божиков, Чорбаджинский, Тонев, Попов С., Костадинов, Дьяков, Попов И., Делев
Предупреждения:
нет - Чорбаджинский, 32
Судья:
Матей Юг (Словения)
Место и дата
09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция