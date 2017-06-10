«Локомотив» предложил контракт с зарплатой в 80 тысяч евро игроку «Уотфорда»
Источник: Score NigeriaКомментарии
Московский «Локомотив» предложил нигерийскому полузащитнику «Уотфорда»
Уче Хенри Агбо контракт с зарплатой 80 тысяч евро, об этом сообщил сам
футболист в интервью Score Nigeria.
«Знаю о предложении от «Локомотива», но я бы предпочел пройти предсезонку с «Уотфордом», – сказал Агбо.
Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро.
Напомним, в минувшем сезоне 21-летний нигериец на правах аренды выступал за испанскую «Гранаду», за которую сыграл 32 матча.
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