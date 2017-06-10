Анатолий Бышовец: Игровая идея сборной России требует большего исполнительского мастерства и креативности
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился
впечатлениями от игры сборной России в матче с командой Чили (1:1).
«Пока, говоря о ничьей как о хорошем результате, мы выдаем
желаемое за действительное. Нужны взаимодействия игроков для определенной
игровой идеи. Пока я вижу единую волю, но игровая идея, особенно в атаке,
требует и большего исполнительского мастерства, и креативности
Видно, что команда функционально подготовлена, ни один из
игроков не выпадает из коллективной скорости. С мобильностью все в порядке.
Сегодня класс игрока определяется умением выполнить
определенные действия в командной структуре. Но высокий класс - это когда
помимо своих функциональных обязанностей футболист дополняет творчески.
С выходом Алексиса Санчеса сборная Чили преобразилась. Появилась непредсказуемость и острота действий и перемещений. Нам этого не хватало», - сказал Бышовец.
Матч
Голы
Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)
Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)
Предупреждения:
Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция