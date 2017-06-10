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Анатолий Бышовец: Игровая идея сборной России требует большего исполнительского мастерства и креативности

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от игры сборной России в матче с командой Чили (1:1).

«Пока, говоря о ничьей как о хорошем результате, мы выдаем желаемое за действительное. Нужны взаимодействия игроков для определенной игровой идеи. Пока я вижу единую волю, но игровая идея, особенно в атаке, требует и большего исполнительского мастерства, и креативности

Видно, что команда функционально подготовлена, ни один из игроков не выпадает из коллективной скорости. С мобильностью все в порядке.

Сегодня класс игрока определяется умением выполнить определенные действия в командной структуре. Но высокий класс - это когда помимо своих функциональных обязанностей футболист дополняет творчески.

С выходом Алексиса Санчеса сборная Чили преобразилась. Появилась непредсказуемость и острота действий и перемещений. Нам этого не хватало», - сказал Бышовец.

Матч

Россия - Чили - 1:1 (0:0)

Голы

Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)

Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)

Предупреждения:

Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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