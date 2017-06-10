Анатолий Бышовец: Игровая идея сборной России требует большего исполнительского мастерства и креативности

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от игры сборной России в матче с командой Чили (1:1).

«Пока, говоря о ничьей как о хорошем результате, мы выдаем желаемое за действительное. Нужны взаимодействия игроков для определенной игровой идеи. Пока я вижу единую волю, но игровая идея, особенно в атаке, требует и большего исполнительского мастерства, и креативности

Видно, что команда функционально подготовлена, ни один из игроков не выпадает из коллективной скорости. С мобильностью все в порядке.

Сегодня класс игрока определяется умением выполнить определенные действия в командной структуре. Но высокий класс - это когда помимо своих функциональных обязанностей футболист дополняет творчески.

С выходом Алексиса Санчеса сборная Чили преобразилась. Появилась непредсказуемость и острота действий и перемещений. Нам этого не хватало», - сказал Бышовец.