Александр Григорян: Мечтаю с «Анжи» попасть в Лигу Европы

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о задачах команды на следующий сезон.

- Президент клуба пока не ставил задачу, он сказал, что буквально перед стартом чемпионата соберет команду и озвучит ее. Думаю, Осман Кадиев будет смотреть, как будет развиваться селекция. Ну а я со своей стороны скажу, что, конечно, мы нацеливаемся на то, чтобы ни себя, ни болельщиков не нервировать борьбой за выживание.

- Возглавив команду, вы заявили, что мечтали работать в премьер-лиге. Какая теперь у вас мечта вместе с «Анжи»?

- Лига Европы.

- Она доступна?

- Все, что в свое время лично для меня и моего окружения было недоступным, становилось доступным. Последний пример – «СКА-Хабаровск». Когда я пришел в команду с безумной идеей попасть в премьер-лигу, все те, кто сегодня находится у руля клуба, начали вертеть пальцем у виска. У меня есть одна из черт, которую я признаю – это умение заразить идеей людей вокруг себя. Это принято называть мотивацией. Мне кажется, мотивация – это несколько другое. У меня есть качество поверить в свои возможности и силы. Поэтому, чтобы убедить других людей, человек, в первую очередь, должен верить себе. А если ты будешь притворяться, то естественно ничего не получится. Я пришел в женский футбол, и никто не верил, что я могу стать чемпионом. И я стал одним из самых титулованных тренеров в стране. Я пришел в мужской футбол, в первый дивизион, минуя второй, и считаю, что в регионах с небольшими условиями и бюджетами нам удавалось добиться многого. Тоже самое будет и в премьер-лиге. Законы жизни они везде одинаковые.