Александр Григорян: На ближайшей тренировке будем прорабатывать игру с тремя защитниками

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян заявил, что в следующем сезона схема игры команды не изменится.

- Схема игры команды изменится?

- Схема не изменится, мы просто в нее внедрим других футболистов. На ближайшей тренировке будем прорабатывать игру с тремя защитниками. Почему? Потому что в премьер-лиге восемь команд использует эту схему. Если не на постоянной основе, то по ходу игры или в каких-то определенных матчах мы должны уметь в нее играть. У данной тактики бывает достаточно много модификаций, она может быть оборонительной или атакующей. Смысл, в принципе, один, но эта схема для изучения требует достаточно длительного времени.

- Такая тактика требует и наличия необходимого набора исполнителей. Оно у нас есть?

- Да. Необходимый минимум имеется.