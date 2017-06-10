Денис Попов: Не факт, что у Бердыева получится в «Рубине»
Бывший нападающий московского ЦСКА, ныне главный
тренер майкопской «Дружбы» Денис Попов прокомментировал возвращение
Курбана Бердыева в «Рубин».
– Из «Ростова» Бердыев выжал максимум,
даже больше, но не факт, что у него получится в «Рубине», - приводит
слова Попова Euro-football.ru. - Он пришел в команду, которая провалила сезон, новый чемпионат уже
через месяц, и ему надо в срочном порядке собрать новых футболистов и сыграть
их друг с другом. Кроме того, на «Рубин» теперь все будут смотреть
по-другому, ждать от него как минимум медалей.
Сейчас многие клубы хотят результат здесь и сейчас,
не хотят ждать и тратить большие средства. Экономическая ситуация в целом не
самая лучшая, и единицы могут позволить себе, образно говоря, бросать деньги на
ветер.
Часто, если у тренера не получается в первом сезоне,
ему сразу говорят «до свидания». Почему Бердыев не пошел сломя голову
в «Спартак», в сборную? Я не знаю всех подробностей, но, на мой
взгляд, так как он учитывал данный фактор, понимал, что не будет иметь в этих командах
карт-бланш для выполнения задачи.