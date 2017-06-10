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Денис Попов: Не факт, что у Бердыева получится в «Рубине»

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший нападающий московского ЦСКА, ныне главный тренер майкопской «Дружбы» Денис Попов прокомментировал возвращение Курбана Бердыева в «Рубин».

– Из «Ростова» Бердыев выжал максимум, даже больше, но не факт, что у него получится в «Рубине», - приводит слова Попова Euro-football.ru. - Он пришел в команду, которая провалила сезон, новый чемпионат уже через месяц, и ему надо в срочном порядке собрать новых футболистов и сыграть их друг с другом. Кроме того, на «Рубин» теперь все будут смотреть по-другому, ждать от него как минимум медалей.

Сейчас многие клубы хотят результат здесь и сейчас, не хотят ждать и тратить большие средства. Экономическая ситуация в целом не самая лучшая, и единицы могут позволить себе, образно говоря, бросать деньги на ветер.

Часто, если у тренера не получается в первом сезоне, ему сразу говорят «до свидания». Почему Бердыев не пошел сломя голову в «Спартак», в сборную? Я не знаю всех подробностей, но, на мой взгляд, так как он учитывал данный фактор, понимал, что не будет иметь в этих командах карт-бланш для выполнения задачи.

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