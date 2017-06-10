Юрий Розанов: Даже если у Слуцкого не получится, то кайф будет при нем
Источник: Радио «Спорт FM»Комментарии
Спортивный комментатор Юрий
Розанов прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера
«Халл Сити».
«Кто видел Слуцкого в
Англии, говорят, что он очень серьезно продвинулся в английском языке. Я часто
с ним общался и ни разу не мог его обвинить в лукавстве.
Он всегда говорил, что не
гонится за топовыми командами. Чемпионшип? Ему интересно попробовать. Уверен,
что его от этого прет. И даже если не получится там, то кайф останется при нем.
Слуцкий – дядя системный. Он ставит баланс в игре. При этом считаю, что нынешнее руководство «Халл Сити» склонно к импульсивным решениям», - заявил Розанов в интервью «Спорт FM».
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