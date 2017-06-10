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Юрий Розанов: Даже если у Слуцкого не получится, то кайф будет при нем

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Спортивный комментатор Юрий Розанов прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Халл Сити».

«Кто видел Слуцкого в Англии, говорят, что он очень серьезно продвинулся в английском языке. Я часто с ним общался и ни разу не мог его обвинить в лукавстве.

Он всегда говорил, что не гонится за топовыми командами. Чемпионшип? Ему интересно попробовать. Уверен, что его от этого прет. И даже если не получится там, то кайф останется при нем.

Слуцкий – дядя системный. Он ставит баланс в игре. При этом считаю, что нынешнее руководство «Халл Сити» склонно к импульсивным решениям», - заявил Розанов в интервью «Спорт FM».

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