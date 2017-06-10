Болельщики «Краснодара» признали гол Окриашвили в ворота «Зенита» лучшим в сезоне

На официальном сайте «Краснодара» завершился опрос по определению лучшего гола в сезоне-2016/2017.

Победителем стал чудо-удар через себя в исполнении Торнике Окриашвили, который принес «Краснодару» волевую победу над «Зенитом» на последних секундах домашнего матча – ему отдали предпочтение 81,6 % проголосовавших.

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Видео: Официальный YouTube-канал «Краснодара»

Второе и третье места в голосовании болельщиков заняли мячи, забитые Федором Смоловым. Первый – гол в ворота ЦСКА в Москве, ставший плодом высокого индивидуального мастерства (голоса 8 % голосов респондентов), а второй – это результативный розыгрыш пенальти в ворота «Терека», в котором Федору ассистировал Павел Мамаев (3,2 % голосов).