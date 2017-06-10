Олег Кононов представил команде своих помощников (видео)
Источник: ФК «Терек»Комментарии
Главный тренер футбольного клуба «Терек» Олег
Кононов представил коллектив тренеров, которые вошли в его штаб,
сообщает официальный сайт грозненской команды.
Старшим тренером назначен Михаил Галактионов. Альберто Бош
(Испания) - тренер, Мигель Гомила (Испания) - тренер по физподготовке.
Вместе с Рамзаном Цуцулаевым с вратарями будет работать Даниэль Тудор. Владимир Ковалев, как и в прежние годы, будет трудиться в качестве тренера-аналитика.
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