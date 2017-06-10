Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Кливленд0 : 0Голден Стэйт
Волейбол  США- : -Россия
Футбол  Шотландия- : -Англия
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Футбол  Казахстан- : -Дания
Футбол  Норвегия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олег Кононов представил команде своих помощников (видео)

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Главный тренер футбольного клуба «Терек» Олег Кононов представил коллектив тренеров, которые вошли в его штаб, сообщает официальный сайт грозненской команды.

Старшим тренером назначен Михаил Галактионов. Альберто Бош (Испания) - тренер, Мигель Гомила (Испания) - тренер по физподготовке.

Вместе с Рамзаном Цуцулаевым с вратарями будет работать Даниэль Тудор. Владимир Ковалев, как и в прежние годы, будет трудиться в качестве тренера-аналитика. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кто еще покинет «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛКто еще покинет «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«ЦСКА и «Спартак» не должны играть 10 декабря». Разбор проблем календаря РФПЛ«ЦСКА и «Спартак» не должны играть 10 декабря». Разбор проблем календаря РФПЛБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, кого должны бояться все клубы страны и что нужно изменить в календаре нового сезона.Рашид Рахимов: Решение о переименовании «Терека» - правильноеБывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал решение о переименовании грозненского футбольного клуба в «Ахмат».Рамзан Кадыров: Переименование «Терека» поспособствует спортивному единству ЧечниГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил мнение, что переименование «Терека» в «Ахмат» несет социальную пользу.Рамзан Кадыров: Решение о переименовании «Терека» основано на обращениях многих тысяч болельщиковГлава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал переименование футбольного клуба «Терек».Новое имя на карте футбола: «Ахмат» вместо «Терека»Новое имя на карте футбола: «Ахмат» вместо «Терека»Вчерашнее решение о переименовании футбольного клуба из Грозного, о котором писал «Советский спорт» не оставило равнодушным нашего автораРамзан Кадыров: С названием «Ахмат» грозненский клуб обязан играть в сто раз лучшеГлава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал переименование «Терека» в «Ахмат».Президент «Терека» продемонстрировал новый логотип грозненской команды (фото)Президент «Терека» Магомед Даудов объявил о переименовании клуба в «Ахмат» и продемонстрировал в своем инстаграм новый логотип грозненцев.Совет «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат»Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров рассказал, что принято решение о переименовании футбольного клуба в «Ахмат».Защитник Анхель признан лучшим футболистом «Терека» в завершившемся сезонеБолельщики «Терека» признали венесуэльского защитника Анхеля Уилкера лучшим футболистом клуба в минувшем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.Виктор Гусев: Жаль, что мы теряем для нашего футбола такого тренера, как СлуцкийТелекомментатор Виктор Гусев поделился мнением о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера английского клуба «Халл Сити».Оздоев и Дьомбер покинули «Терек»Полузащитник Магомед Оздоев и защитник Норберт Дьомбер завершили выступление в «Тереке».Галактионов вошел в тренерский штаб «Терека»Ассистентом главного тренера «Терека» Олега Кононова стал Михаил Галактионов.«Терек» интересуется бразильцем Форстером из «Зари»Защитник «Зари» Рафаэл Форстер может продолжить карьеру в «Тереке».Полузащитник Олег Иванов продлил соглашение с «Тереком»Полузащитник «Терека» Олег Иванов продлил соглашение с грозненским клубом. Об этом на своей странице в Instagram сообщил президент команды Магомед Даудов.Торже может продолжить карьеру в одном из испанских клубовАгент полузащитника «Терека» Габриэля Торже Кристя Опря рассказал, что его клиент может продолжить карьеру в чемпионате Испании.Гендиректор «Терека»: Завтра будем общаться с ИвановымПолузащитник «Терека» Олег Иванов может остаться в команде. Об этом заявил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.Родолфо подпишет новый контракт с «Тереком»«Терек» продлит контракт с защитником Родолфо еще на один год, сообщает агентство ТАСС.Олег Иванов может подписать контракт с «Динамо»Как стало известно «Советскому спорту», Олег Иванов – одна из приоритетных трансферных целей московского «Динамо».«Терек» и «Амкар» интересуются защитником «Тосно» АбазовымИнтерес к защитнику «Тосно» Руслану Абазову проявляют два клуба РФПЛ. Футболистом интересуются «Терек» и «Амкар».
Футбол
Сборная Швеции на последней минуте вырвала победу у Франции
Футбол
Гол Промеса помог сборной Голландии разгромить Люксембург
Футбол
Голы Мертенса и Шадли принесли сборной Бельгии победу над Эстонией
Футбол
Дубль Роналду помог Португалии в гостях разгромить Латвию
все новости
Терек
Тереккалендарьстатистика
Олег Кононов
Олег Кононоввсе новости