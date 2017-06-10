Олег Кононов представил команде своих помощников (видео)

Главный тренер футбольного клуба «Терек» Олег Кононов представил коллектив тренеров, которые вошли в его штаб, сообщает официальный сайт грозненской команды.

Старшим тренером назначен Михаил Галактионов. Альберто Бош (Испания) - тренер, Мигель Гомила (Испания) - тренер по физподготовке.

Вместе с Рамзаном Цуцулаевым с вратарями будет работать Даниэль Тудор. Владимир Ковалев, как и в прежние годы, будет трудиться в качестве тренера-аналитика.