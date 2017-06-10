Даниил Квят: Обе сегодняшние тренировки принесли нам пользу
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился
впечатлениями от результатов пятничных свободных заездов Гран-при Канады.
«Я счастлив, потому что сегодня мы смогли проехать много
кругов и теперь попытаемся все проанализировать и извлечь из этого выгоду,
чтобы прибавить к завтрашнему дню. В целом, я думаю, обе сегодняшние тренировки
принесли нам пользу», - сказал Квят.
Напомним, 23-летний россиянин в первой практике показал
десятый результат, а во второй стал девятым.
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