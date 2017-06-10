Кими Райкконен: В субботу нужно прибавить и попробовать побороться за поул

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты пятничных свободных заездов Гран-при Канады, по итогам которых финн занял первое место.

- По итогам первого дня вы довольны машиной и своей работой?

- Доволен, но это лишь пятница. Не стоит переоценивать итоги дня. Сегодня все прошло гладко, поведение машины меня устраивает, но в субботу нужно прибавить и попробовать побороться за поул. Посмотрим, что получится.

-Легко ли было найти нужный компромисс при настройке машины?

- На этой трассе в одних поворотах хотелось бы иметь больше прижимной силы, а на каких-то участках – меньше, поэтому всегда идет поиск оптимального компромисса. Завтра постараемся добиться большего от машины. Посмотрим, какого прогресса добьются соперники.

- Первое место в пятницу можно считать продолжением успешного уик-энда в Монако?

- Это не имеет никакого отношения к Монако. Сейчас мы в Монреале, это совсем другой уик-энд! Утром не все прошло гладко, но днем поведение машины улучшилось, хотя часто мешал трафик. Как всегда, нам есть, в чем прибавить, но в целом – хорошая пятница.