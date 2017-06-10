Сергей Рыжиков: Уже соскучился по футболу, хочется поскорее надеть перчатки и бутсы
Источник: ФК «Рубин»Комментарии
Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о своем отпуске.
– Удалось
восстановиться за непродолжительный отпуск?
– Да, все отлично прошло, что планировал, все удалось сделать: побывал на Родине, съездил на учебу, отдохнул, позагорал у моря. Я доволен.
– Как прошла учеба в
школе тренеров?
– Очень продуктивно. Если честно, я не ожидал, что так будет интересно.
– По футболу успели
соскучиться?
– Да, да, конечно! Смотрел много нарезок с вратарскими подвигами в Инстаграме, уже хочется тоже поскорее надеть перчатки и бутсы.
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